Sánchez avisa de que si hay quiebra unilateral del Estado estará "al lado de la integridad territorial y la CE"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que el partido socialista defenderá "hasta el último minuto, hasta el último segundo" diálogo en la cuestión catalana, aunque ha advertido de que estará al lado de la integridad territorial y de la Constitución española y respaldará "la respuesta si se produce cualquier quiebra unilateral del estado de derecho". "El PSOE y la ejecutiva federal estarán a la altura de las circunstancias como siempre lo ha estado a lo largo de su historia", ha indicado el líder socialista.

Así, ha defendido que el PSOE "no somos de la izquierda pequeña que trata de fragmentar soberanías en un mundo más global sino que somos una izquierda europeísta y globalista que quiere integrar soberanías porque es la única forma de hacer frente a los grandes desafíos que la humanidad tiene por delante". Y ha expuesto su defensa de una España federal en una Europa federal "porque solo así seremos capaces de responder a los desafíos globales y hacerlo con la mayor calidad democrática".

"La economía no entiende de banderas sino de certezas y seguridad jurídica y económica", ha dicho y ha pedido a los dirigentes catalanes que "dejen de mentir" a los ciudadanos porque "aquellos que están diciendo que quieren a Cataluña y defienden a Cataluña la están destrozando". En esta línea, les ha reiterado que "abandonen el camino del secesionismo y vuelvan a la democracia que les estamos esperando para hablar, dialogar y pactar. Esa es la propuesta del PSOE", ha insistido.

No obstante, para Sánchez, en este caso no se ha producido un "avance del independentismo" sino un "retroceso de la calidad democrática" que está afectando al sistema democrático del país, un país al que "le ha costado tanto conseguir una democracia, imperfecta porque está por terminar y que exige mejoras" pero en el que ha advertido de que la democracia "no es algo a la carta ni poner urnas vacías ni una vía unilateral". Si alguien la ha intervenido, ha dicho, son los dirigentes de las instituciones catalanas a quienes ha exigido que vuelvan "a la legalidad democrática y a negociar".