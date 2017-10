Sánchez reunirá la semana próxima a los líderes territoriales para consultar la posición sobre Cataluña

El Consejo de Política Federal se convocará para el martes o el miércoles

En esa cita, la dirección del PSOE podrá recabar la opinión de las distintas federaciones sobre el apoyo que el partido prestará a las medidas que el Gobierno adopte para hacer frente al desafío separatista. Este jueves, el Ejecutivo aún no había pedido apoyo a los socialistas para aplicar el artículo 155 en Cataluña porque todavía no tenía decidido recurrir a él, según Ábalos.

El propio Sánchez le trasladó a Rajoy en uno de sus encuentros que no veía "necesario" aplicar el 155, según ha desvelado la secretaria general de los socialistas vascos. Pero en cualquier caso, la posición definitiva aún no está tomada porque el Gobierno no ha dicho todavía qué piensa hacer, según el PSOE.