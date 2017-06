Sánchez dice sentirse "próximo" a los votantes de Podemos pero descarta apoyar una moción en la que "no dan los números"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que pese a sentirse "próximo a los votantes de Podemos", y compartir la esencia de la moción de censura presentada por la formación morada, descartará apoyarla porque "no dan los números".

"Yo en particular me siento muy próximo a los votantes de Podemos", ha asegurado Sánchez en declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria del Libro, si bien ha señalado que no comparte "algunas decisiones y formas de actuar" del líder 'morado', Pablo Iglesias.