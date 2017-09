Sánchez Gordillo recolocará la estelada en Marinaleda y señala que estará en Barcelona como "observador"

El alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU-LV-CA), ha señalado este jueves que recolocará la bandera estelada en el Ayuntamiento, la cual fue retirada de madrugada, así como estará este domingo 1 de octubre en Barcelona con motivo del referéndum planteado para ese día por la Generalitat catalana, suspendido por el Tribunal Constitucional, como "observador internacional".

En declaraciones a los medios, Sánchez Gordillo ha indicado la retirada de la bandera estelada que, pese a que "desconoce" el autor o los autores del hecho, "supone la plasmación del fascismo más retrógrado", que ya se dio "cuando también retiraron la bandera de Palestina del Consistorio". Asimismo, señala que "coincide" con una denuncia contenciosa-administrativa ante la Subdelegación del Gobierno indicando que no puede haber este símbolo en ningún ayuntamiento público.

"Si Andalucía tuviera soberanía se habría hecho la reforma agraria, habría una energía barata como la eólica y la solar puesta a todo ritmo e incluso en vez de importar energía se exportaría, se tendría una política agraria y no la que nos impone Bruselas y sus multinacionales; podríamos conseguir que la vivienda fuera un derecho y no una mercancía o que las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y de Rota (Cádiz), donde se manda la muerte a miles de inocentes a causa del petróleo, no existieran", ha abundado Sánchez Gordillo.