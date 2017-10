Sánchez y Cuixart siguen llamando desde la cárcel a la movilización para buscar la independencia, según Fiscalía

Este es uno de los argumentos que da el Ministerio Público para oponerse al recurso de 'los Jordis' en el que piden salir de prisión

"La convocatoria realizada no fue pacífica. no se puede entender como manifestación pacífica el impedir el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, impidiendo que las personas que habían sido detenidas fueran con sus letrados al registro que se estaba realizando en el edificio de Economía y Hacienda, como tampoco se puede entender como manifestación pacífica el impedir la salida de la comisión judicial al grito de "no sortireu" (no saldréis)", explican los fiscales.