Sànchez (ANC) y Cuixart (Òmnium) irán a la Audiencia Nacional aunque han pedido suspender su citación

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, comparecerán este viernes en la Audiencia Nacional tras ser citados en calidad de investigados por un presunto delito de sedición en relación a los incidentes que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Conselleria de Economía en Barcelona, aunque ambos han solicitado suspender su citación judicial.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de ambas entidades, al margen de que luego se acojan a su derecho a no declarar ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que también ha citado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana.

No obstante los dos investigados han solicitado este jueves a la juez Lamela no comparecer no comparecer mañana, y así lo han plasmado en dos escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en el que pedían que se suspendiera su citación.