Sáenz de Santamaría subraya que se da futuro al Fondo de Inversiones de Teruel al garantizarlo hasta 2020

La vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado la "lealtad y esfuerzo" de los gobiernos central y autonómico para "dar futuro" al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que se han comprometido a garantizar hasta el 2020.

Lambán ha incidido en que se encontrará una solución para los 20 millones de euros del FITE que no se han gastado, para afirmar que el Gobierno de Aragón "seguirá manteniendo todas sus atenciones a la provincia de Teruel".

El presidente autonómico ha sostenido que este fondo "está funcionando bien, está surtiendo efecto y no debemos seguir enredándonos en debates que no conducen sino a generar una imagen de la gestión de esos fondos que no es coincidente con el significado real" de los mismos.