El SPC critica la "deslealtad" de los mandos de los Mossos por "abandonar" a los agentes que el 1-O "cumplieron órdenes"

El secretario general del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David José Mañas, ha censurado la "deslealtad" de los mandos de los Mossos d'Esquadra que "traspasan la responsabilidad" a los agentes que el pasado 1 de octubre "cumplieron órdenes dentro de un dispositivo que ellos no decidieron" y ahora "están abandonados".

Asimismo, ha lamentado la situación a la que se enfrentan los agentes de la policía autónoma catalana que actuaron en la jornada del 1 de octubre y que "cumplían las órdenes dentro de un dispositivo que ellos no decidieron". "Consideramos, en estos momentos, una deslealtad por parte de aquellos mandos que traspasan la responsabilidad de los agentes que estaban en la calle", ha indicado.

"Lo que se tienen que garantizar son los servicios públicos de seguridad pública en Cataluña, que tomen las decisiones que ellos consideren oportunas dentro del marco político, tanto unos como otros. Lo ideal sería que hablasen y pactasen una solución. Pero, si eso no pudiera ser, sobre todo que se garantice la seguridad pública y ciudadana y que los servicios funcionen con la máxima normalidad posible", ha manifestado.

En esta línea, ha manifestado, preguntado si los Mossos acatarán o no las órdenes de esa nueva dirección, ha indicado que "la policía no tiene ese margen de maniobra". "Está para cumplir o hacer cumplir la ley, la vigente, sea la que sea. Tenemos que cumplir las órdenes que jerárquicamente nos lleguen y que estén dentro de la ley. Las que están fuera de la ley tenemos la obligación de no cumplirlas", ha añadido.