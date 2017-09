Rusia se entromete en el independentismo catalán publicando información con sesgo anticonstitucional

Rusia ha puesto en marcha a través del portal español de RT, medio propagandístico del Kremlin financiado por el propio Gobierno ruso, una campaña de difusión de noticias sobre el independentismo catalán con sesgos contrarios a la legalidad constitucional, según un análisis pormenorizado de web prorrusas y perfiles de redes sociales realizado por el diario 'El País' con herramientas de analítica digital.

No obstante, el tuit con mayor influencia en el mundo sobre este asunto, según datos de la herramienta de medición NesWhip recogidos por el diario, fue otra publicación del activista del 15 de septiembre. "Pido a todo el mundo que apoye el derecho de Cataluña a la autodeterminación. A España no se le puede permitir que normalice actos represivos para impedir que se vote". El mensaje obtuvo más de 12.000 retuits y 16.000 'me gusta'.