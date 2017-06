Espera que la reunión Puigdemont-Domènech del lunes acerque posturas

Rufián ha valorado que en la moción de censura de esta semana Podemos incluyera la apuesta por un referéndum en Cataluña, pero ha precisado que no es una "defensa total", ya que no avalan plenamente la consulta unilateral convocada para el 1 de octubre.

Además, cree que no pasaría "nada" si Domènech, Ada Colau, Lluís Rabell o Joan Coscubiela no apoyan al referéndum, sino que lo importante es llegar a sus votantes, que sí ven con buenos ojos esta votación, asegura.

"No pasa nada si no se suman. No me interesa lo que puedan pensar Colau, Domènech, Rabell o Coscubiela. Me interesa mucho más que pueda llegar a pensar su votante", ha concluido.