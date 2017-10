Rufián (ERC) asegura que no habrá elecciones autonómicas y que su formación no está "bajo el mandato del 155"

EUROPA PRESS

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este lunes que "no habrá elecciones autonómicas" en Cataluña y ha explicado que su partido no está "bajo el mandato del artículo 155 de la Constitución", aplicado por el Gobierno de España para Cataluña, y que, por tanto, no va a "obedecer" a unos comicios convocados por alguien que "tiene diez diputados en el Parlament", refiriéndose al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, ha insistido en que "la única manera" que tienen PP, PSOE y Ciudadanos de "ganar" es aplicar el artículo 155 para convocar elecciones autonómicas e "ilegalizar a las fuerzas políticas independentistas".

"Cuando ellos hablan de elecciones, hablan de elecciones sin independentistas y conviene recordar que Rajoy decía hace tres años que el artículo 155 era un fracaso, que había que echarle política y mano izquierda", ha añadido.

Así, ha recordado que tanto el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, como el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, han abogado "de manera abierta" por "ilegalizar" a las formaciones secesionistas en unas próximas elecciones autonómicas en Cataluña.

En cuanto a un posible encarcelamiento de los dirigentes independentistas, ha asegurado que hay "un momento en el que el sitio dentro de las cárceles se acaba" y ha lanzado el siguiente mensaje: "Quien crea que deteniéndonos se soluciona todo se equivoca enormemente", ya que "Cataluña le está echando mucho valor, democracia y política y el Estado español lo único que hace son amenazas".