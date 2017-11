Rubalcaba celebra que Iceta hable de la Hacienda catalana y quita de la deuda, pero entiende que otras CCAA se quejen

EUROPA PRESS

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha agradecido este jueves al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que haya puesto encima de la mesa la propuesta de crear una Hacienda federal catalana y de condonar parte de la deuda a este territorio ya que abren una discusión sobre cómo se queda Cataluña en España y no sobre cómo se va. No obstante, ve "razonable" que otras comunidades autónomas se quejen de estas medidas.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha insistido en que el Estatuto de Cataluña, aprobado en el Congreso con luz verde del Tribunal Constitucional, se incluye la posibilidad de que haya una Hacienda de Cataluña "en consorcio" entre el Estado y la Comunidad Autónoma: "Nunca habría una Hacienda en la que no estuviera el Estado", ha aseverado.

Sobre la propuesta de Iceta de una quita parcial de la deuda de Cataluña, ha defendido la necesidad de "revisar" qué dinero debe al Estado cada territorio en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica. En este sentido, ha añadido que es "razonable" que todas las comunidades pidan que su deuda "se rebaje".

Con respecto al Cupo vasco, que es la contribución que tiene que pagar el País Vasco a las arcas estatales, ha negado que este sea "sagrado" y ha recordado que él mismo se atrevió a cuestionarlo cuando era secretario general del PSOE. "Cuando yo era secretario, los socialistas nos reunimos e hicimos una propuesta para discutir el Cupo vasco", ha puntualizado.

"SI MIRAS A LOS LADOS PIERDES"

En cuanto a los próximos comicios catalanes del 21 de diciembre, Rubalcaba ha aconsejado a Iceta que mire a su "carril" porque "cuando llegas a la recta final, si miras a los lados pierdes" y ha explicado que "lo que tiene que hacer es mirar de frente a su electorado y explicarles lo que quiere", es decir, su proyecto para Cataluña.

De este modo, ha asegurado que dicho proyecto se enmarca dentro de un "bloque constitucionalista" que busca "recuperar el autogobierno" de Cataluña, "la convivencia que se ha roto por culpa de un proyecto independentista hecho contra la mitad" y "el diálogo con el resto de España".

Preguntado por el rechazo inicial de Iceta a apoyar una Generalitat presidida por la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el exlíder socialista ha apuntado que el candidato del PSC "ha corregido" su negativa al decir que hará todo lo que esté en su mano para evitar que haya una repetición de elecciones por la imposibilidad de cerrar pactos postelectorales. "Me gustó muchísimo porque yo siempre he sido partidario de que no haya elecciones una tras otra", ha añadido Rubalcaba al respecto.

Desde la dirección socialista han insistido recientemente en que no apoyarán a un candidato independentista ni a opciones políticas de derechas. De hecho, según expresó el líder socialista, Pedro Sánchez, el PSOE es "una organización de izquierdas, socialdemócrata" mientras que Ciudadanos "es la media naranja del PP".

Y preguntado por la posibilidad de que Iceta pacte con los 'comunes' tras los comicios, Rubalcaba ha declarado que "lo que le separa de ellos es el derecho a decidir". Y sostiene que "España sin Cataluña no es España y, para irse, los catalanes tienen que consultar al resto, por tanto, no debe haber derecho a decidir".

"AVENTURA PLAGADA DE MENTIRAS"

Además, ha confiado en que, de cara a las elecciones del 21D, "los catalanes se den cuenta de la aventura plagada de mentiras en la que les han embarcado" los políticos independentistas y ha insistido en que estos "engañaron a la gente" en un "proceso lleno de mentiras".

"Hay tres cosas que ya no van a volver a pasar: una parte de la sociedad catalana que se callaba y no participaba ya no es silenciosa, se han acabado las aventuras unilaterales y se acabaron las ilegalidades", ha añadido.

Así, ha asegurado que a lo largo de la campaña los independentistas hablarán "poco" de "independencia y república" y se centrarán "en lo emotivo" de que desde España "les persiguen", ya que, según ha explicado, "cuando uno ve al hijo de alguien que está en la cárcel siente pena" y así "transmiten una imagen de emotividad".

Con respecto a la actuación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el conflicto secesionista, Rubalcaba ha recalcado que, como ministro de Interior durante seis años, él ya le había advertido sobre lo que se estaba gestando en Cataluña y ha confesado que ahora le "encantaría" decirle: "¿Lo ves? Habría que haber intentado arreglarlo".

"Hay gente que ha estado toda la vida en la independencia y hay gente que está porque las cosas en Cataluña no se han hecho bien, y ahí el Estado también tiene que entonar un mea culpa", ha añadido.

"RAZONABLE" LA COMISIÓN TERRITORIAL EN EL SENADO

El ex secretario general del PSOE también ha hablado sobre la reforma del modelo territorial que se está estudiando a través de una comisión en el Congreso de los Diputados. Y ha celebrado la apertura de "una reflexión sobre los cambios constitucionales", aunque ha matizado que el objetivo no es solo "arreglar el problema en Cataluña", sino también solucionar "los del conjunto de las CCAA".

"Lo razonable es que se discutiera en un Senado federal donde estén las comunidades, esto sería lo sensato. Estamos hablando de mejorar la participación de las mismas, por tanto, la reforma del sistema autonómico se plantea para que mejore el sistema autonómico", ha concluido.