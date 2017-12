Rovira junto al exconseller Mundó (ERC): "Salimos a ganar y liberaremos a los presos políticos"

La 'número 2' de ERC para las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha avisado este martes de que su partido sale a ganar para construir una República: "A partir de hoy nuestro principal objetivo es ganar, ganar y ganar. Salimos a ganar y liberaremos a los presos políticos".

Justo al finalizar la intervención de Rovira ha irrumpido en el mitin el conseller de Justicia cesado, Carles Mundó, que ha salido justo unas horas antes de la cárcel de Estremera, y ha pedido "ganar las elecciones con una victoria clara e indiscutible que muestre que la gente de Catalunya no rinde nunca a la hora de defender la causa de la libertad".

Ha agradecido las muestras de apoyo recibidas de los catalanes mientras ha estado encarcelado, y ha explicado que, antes de dejar el centro penitenciario, se ha abrazado al cabeza de lista y líder de ERC, Oriol Junqueras, y éste le ha pedido: "Por favor, no descanséis ni un segundo hasta ganar la libertad".

Durante el acto se ha emitido un vídeo de un mitin de Junqueras de hace años en el que el líder republicano reivindicaba su independentismo y advertía: "Somos gente que no se rinde y que no se cansa, y que cuando se cansa no lo dice. Somos los frutos de muchas derrotas y somos las semilla de muchas victorias".