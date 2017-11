Rovira dice que ERC no es euroescéptica pero que no se opone "nunca" a las urnas

Ve peligrar la inmersión lingüística y la escuela catalana "si gana el bloque del 155"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha defendido este lunes que su partido es 'eurocrítico' y no 'euroescéptico', pero ha asegurado que es una formación que no se opone "nunca" a las urnas por lo que tampoco lo haría a un referéndum sobre la UE.

Rovira ha explicado que su partido es partidario de la UE, aunque introduciendo cambios sobre cómo está formulada actualmente: "Queremos formar parte de otra UE, no salir de ella. No sé si se tendrá que hacer un referéndum o no, en cualquier caso nosotros no nos oponemos nunca a las urnas".