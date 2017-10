Rovira (ERC) exige al Gobierno que se disculpe y se interese por los votantes heridos

Pide a la UE que intervenga "para proteger los derechos fundamentales"

"No he pedido una mediación: para proteger los derechos fundamentales nadie tiene que mediar. La UE lo que tiene que hacer es intervenir", ha asegurado la también portavoz de JxSí, quien ha lamentado que no se puede mediar en el conflicto entre la Generalitat y el Estado porque el Gobierno central no se siente parte, ha dicho, del contencioso.