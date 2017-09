Romeva dice que el Parlamento catalán declarará la independencia en 48 horas si gana el "Sí"

Asegura que si gana el "no" Carles Puigdemont dimitirá y convocará elecciones autonómicas

Romeva ha dejado claro que "no prejuzga" el resultado de la consulta y que si gana el 'no' a la independencia el Gobierno de Carles Puigdemont dimitirá y convocará elecciones autonómicas.

"Si el domingo la mayoría vota 'no', tenemos que aceptar los resultados. Dimitiremos, pediremos nuevas elecciones autonómicas y esto significa que la vida continúa", ha explicado. "Todo el mundo tiene que tener el derecho a expresare y obviamente tendremos que respetar lo que piense o diga la mayoría", ha remachado.

Romeva ha defendido que el referéndum "va a ser creíble" y "no es ilegal" y ha asegurado que "a pesar de los intentos del Gobierno español de impedir que esto ocurra, la organización está allí" y "presumiblemente" no habrá violencia, porque "no está en el ADN" de los catalanes.