Rodríguez Padrón (APM) dice que "no admite matiz" que Puigdemont y sus consejeros no pueden ejercer sus funciones

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Rodríguez Padrón ha recordado que se desconoce si la Fiscalía va a acusar a Puigdemont de rebelión o de sedición. En este sentido, ha recordado que el primero de ellos se atribuye a quienes "se alcen violentamente" con determinados fines, "como la declaración de independencia de una parte del territorio nacional".

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez Padrón, ha afirmado que "no admite matiz" que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y sus consejeros no pueden ejercer sus funciones porque "podrían incurrir en delito de usurpación de funciones".

Por ello, ha dicho que, en virtud del acuerdo adoptado por el pleno del Senado, éstas personas "no pueden seguir desempeñando sus funciones". "Es evidente, no admite matiz, no hay discusión alguna. No pueden invocar ningún título que les ampare para llevar a cabo, a partir de hoy, el ejercicio de la función que tuvieron hasta que estuvieron cesados", ha añadido.