El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, encargado de conducir la campaña del secretario general del PSPV y candidato a la reeleción al frente del partido, Ximo Puig, ha subrayado este martes "si se pudiera ver o solo que pudiera parecer que la Ejecutiva Federal del PSOE está tomando parte por un candidato sería un gravísimo error".

Así lo ha indicado Rodríguez a los medios de comunicación antes de comenzar el pleno extraordinario de la corporación provincial, al ser preguntado por la posibilidad de que el partido pudiera apoyar a un candidato concreto. No obstante, ha considerado que "eso no va a suceder y se va a garantizar toda la limpieza de unas primarias" en las que el apoyo "solo lo tienen que dar los militantes".

Al respecto, Rodríguez ha considerado que esta posibilidad no debería producirse porque "en un proceso de primarias se da la voz a la militancia". "Si no le damos la voz, es que no hemos entendido nada de lo que ha pasado hasta ahora", ha puntualizado.