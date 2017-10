Robles(PSOE) cree que jurídicamente Bélgica no puede dar asilo político a Puigdemont, menos siendo España una democracia

"Si se aplicó el 155 fue por la actuación de Puigdemont y si ha sido absolutamente 'light' con elecciones el 21-D es por el PSOE", afirma

La portavoz del PSOE en el Congreso y jurista, Margarita Robles, cree que, "jurídicamente", Bélgica no puede dar asilo político al expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y "menos siendo España una democracia".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Robles ha señalado que "hay que esperar a ver si el señor Puigdemont pide o no el asilo", lo que resultaría "muy sorprendente". "Jurídicamente hablando, yo tengo muchísimas dudas de que entre países de la Unión Europea, mucho más siendo España una democracia, se pueda dar asilo político", ha apuntado.

En todo caso, ha dicho que, "con el señor Puigdemont, no se pueden adelantar acontecimientos". "El jueves pasado, a la una y media, iba a convocar elecciones, y tres horas después dejó de convocarlas", ha recordado.

La representante del PSOE no cree que Bélgica, "desde ningún punto de vista, dé asilo político" al expresidente de la Generalitat. "El asilo político es una institución muy seria para aquellas personas que sufren algún tipo de persecución y es una institución que todos tenemos que proteger", ha apuntado.

A su juicio, jurídicamente éste no es el caso de Carles Puigdemont. "Pero no vamos a adelantar acontecimientos porque no sabemos lo que puede ocurrir", ha apuntado.