Robles (PSOE) descarta pactar con los que lleven en su programa romper el orden constitucional

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha asegurado este martes que los socialistas no llegarán a pactos de gobierno, ni en Cataluña ni en el resto de España, con otros partidos que lleven en su programa la "fractura de la quiebra constitucional y del ordenamiento jurídico".

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, se ha comprometido a que los socialistas no "van a tener ningún tipo de pacto de gobierno con los que no están con la unidad de España y con aquellos que no apoyan la Constitución y el ordenamiento jurídico".