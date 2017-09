Robles (PSOE) evita hablar de una ruptura del pacto con Colau porque cree que acabará respetando la legalidad

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha evitado este jueves pronunciarse sobre una posible ruptura del pacto de gobierno del PSC con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque cree que acabará respetando la legalidad.

"No podemos hablar de futuribles porque entendemos que lo que hará Colau será respetar la legalidad", ha respondido Robles en los pasillos del Congreso cuando se le ha preguntado si corre riesgo el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de la capital catalana.

La dirigente socialista ha señalado que la apuesta de su partido por el respeto a la legalidad es "clara" e "inequívoca" y, por tanto, no puede hacer otra consideración diferente a que también lo sea de "todos los dirigentes". "No vamos a hacer hipótesis de algo que no entra en nuestra consideración", ha insistido.