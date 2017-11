Rivera rechaza retractarse ante la denuncia de los Pujol: Solo faltaría que no pudiéramos denunciar la corrupción

(Esta noticia sustituye a otra anterior sobre el mismo tema)

"No podemos retirar las informaciones que los medios han publicado, que en principio tienen veracidad, y tampoco podemos retirar los informes policiales que dan esos datos ni los indicios judiciales que han llevado a Jordi Pujol Ferrusola a (la cárcel de) Soto del Real", ha afirmado.

Según el diario 'Público', la denuncia se basa fundamentalmente en un mensaje que el presidente de Ciudadanos escribió en su cuenta de Twitter el pasado 6 de septiembre y en las declaraciones a la prensa que hizo en junio, cuando acusó a "la mafia de los Pujol" de haber cobrado comisiones ilegales y de haber robado 2.500 millones de euros de las arcas públicas de Cataluña. Para Rivera, el objetivo de esta acción judicial es volver "al oasis catalán en el que no se podía denunciar la corrupción".

"A los de la banda del 3%, a los de (Carles) Puigdemont, a los de Junts per Catalunya, les digo que se acabó el oasis" y que "no van a tapar con la 'estelada' la charca de corrupción que han tenido durante tanto tiempo", ha advertido en alusión a la antigua Convergència, ahora convertida en PDeCAT y que concurre a las elecciones catalanas como Junts per Catalunya.