Rivera se reafirma en la reprobación de Maza pero no ve "oportuno" mezclar la política con su "desgracia humana"

EUROPA PRESS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado este lunes que su formación "no se equivocó" al apoyar una reprobación en el Congreso al ex fiscal general del Estado José Manuel Maza, que falleció este sábado en Buenos Aires a causa de una infección. No obstante, ha advertido de que "no es oportuno mezclar la parte de la desgracia humana con la reprobación política".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha asegurado que Maza ha sido un buen fiscal general del Estado "en términos jurídicos" pero ha señalado que "en términos políticos" respondía a los intereses del Gobierno, ya que su cargo es elegido por el Gobierno y no por amplia mayoría".

"Es el fiscal general del Estado y no del Gobierno y como hay casos de corrupción que afectan a los partidos es mejor que sea elegido por amplia mayoría", ha apuntado Rivera. Ciudadanos registró una petición para reprobar a Maza por sus decisiones en torno a las investigaciones sobre la corrupción del PP. A su juicio, "la separación de poderes" tiene que tener "un equilibrio".

EVITAR NOMBRAMIENTOS 'A DEDO'

Por ello, aunque ha insistido en que "no es el día para hablar de esto", ha celebrado que el Pleno del Congreso admitiese a trámite hace dos meses la proposición de ley de Ciudadanos con la que la formación naranja busca cambiar el sistema de elección de los órganos reguladores para evitar nombramientos 'a dedo'.

Su iniciativa pasa por crear una Comisión Independiente de Nombramientos del Estado que será la encargada de analizar la ideoneidad de las propuestas de nombramientos que haga el Gobierno o, si el Ejecutivo lo desea, asuma directamente el proceso de selección.

"Me parece un debate democrático y sano. El presidente del Gobierno a veces tiene mucho más poder que un presidente de una república en términos políticos por la designación de los jueces o por el control de los medios de comunicación públicos y todo eso hay que discutirlo", ha explicado.

"DIALOGAR" SOBRE EL SUSTITUTO DE MAZA

Con respecto a la elección del nuevo fiscal general del Estado, Rivera ha apuntado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, todavía no se ha puesto en contacto con él para llegar a un acuerdo, aunque se ha mostrado "dispuesto" a dialogar para "buscar el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo español".

"Si el Gobierno cuenta con nosotros opinaremos pero con la ley actual es el Gobierno quien designa y quien cesa, por lo que tendrá que hacerlo Rajoy. En este país hay muchos fiscales preparadísimos para defender la legalidad", ha concluido.