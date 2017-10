Rivera proclama que la "obligación" ahora es defender la democracia como hicieron los españoles ante el 23-F

Pide "serenidad" y "firmeza" ante la "declaración de rebelión" y recalca que los independentistas no van a lograr sus objetivos

"Hoy hay que estar juntos", ha proclamado, avisando de que quien actúe pensando "en siglas o encuestas" se "va a equivocar" y convencido de que la "libertad ganará al supremacismo soberanista". No obstante, ha reconocido que el camino que se inicia ahora "va a ser duro y complicado" porque los "separatistas" no "construyen, sino que entorpecen la convivencia".

Rivera ha recordado que su formación ha avisado desde el inicio del proceso de que Puigdemont era "un conductor suicida" que iba a llevar sus intenciones hasta el final y se ha referido también a los que no hicieron caso de esas advertencias y no supieron "atajar" esto "a tiempo". "Lo que ha pasado hoy no es ninguna sorpresa", ha dicho para apuntar a renglón seguido que no hay que mirar al pasado, sino defender la Constitución.