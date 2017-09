Rivera rechaza la comisión parlamentaria del PSOE sobre el modelo territorial: "No participaremos de pasteleos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado la comisión que el PSOE ha propuesto crear en el Congreso para el estudio de la modernización del Estado autonómico y ha advertido de que su partido no va a participar de "pasteleos" con los partidos nacionalistas o independentistas.

"No vamos a participar de pasteleos con los que están dando un golpe a la democracia" y, por tanto, "no vamos a apoyar esa comisión", ha declarado Rivera durante una reunión con su grupo parlamentario.

Tras recordar que la iniciativa de los socialistas cuenta con el respaldo tanto del PP como del PDeCAT, algo que ha calificado de "raro", el líder de la formación naranja ha afirmado que Cs no va a aceptar que se den "privilegios" a las fuerzas separatistas ni va a "cambiar cromos" con ellas. "Yo no voy a pactar con ningún partido que me quiera quitar la nacionalidad española", ha insistido.