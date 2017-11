Rivera: si desacatas la ley permanentemente tienes que entender que juez dicte que no puedes estar en libertad

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha asegurado este jueves que "si desacatas permanentemente a la ley y a los tribunales tienes que entender" que un juez "puede imputarte, llamarte a capítulo y decidir que no puedes estar en libertad", en alusión al encarcelamiento decretado para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros ocho consejeros cesados.

"¿Cómo nos íbamos a fiar de que estos organicen unas elecciones? ¿Para que voten cuatro o cinco veces a dos manos?. Las tiene que organizar el estado para garantizar que el 21 de diciembre se van a abrir colegios electorales en cualquier pueblo, que no se van a acosar a los candidatos y que los votantes van a poder acudir a las urnas sin temor, y eso no es fácil", ha trasladado.

"Hacía años que España no vivía momentos de tanta dignidad y que se han convertido en punta de lanza de un nuevo patriotismo moderno, alejado de la ruptura, de los bandos, para hacer frente al separatismo", ha afirmado para llamar a "sacar la fuerza" porque "no nos gustan ni los gobiernos imputados por corrupción, ni los gobiernos imputados por sedición".

"Tenemos que abrir una nueva etapa frente al bipartidismo y nacionalistas para que no se repartan a trozos España como si fuera una tarta", ha dicho para abogar por "actualizar" una Constitución en "lo que no funciona". "Hay que actualizarla pero para todos los españoles, no solo para Puigdemont y Junqueras y por eso me comprometo a velar porque la reforma sea para la igualdad de todos los españoles y para que todos vivamos mejor".