Rivera critica que Iceta intente "presionar a los jueces" y pide al PSOE que le corrija

Insta al Gobierno a aplicar la Constitución en Cataluña porque la carta a Puigdemont no sirve frente a la "hegemonía" del nacionalismo

"Me vuelven a decepcionar los socialistas", ha declarado Rivera en una reunión con el grupo parlamentario de Cs en el Congreso. Así ha valorado las palabras de Iceta, quien ve "desproporcionada" la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sobre Sánchez y Cuixart, descritos en el auto como los "principales promotores y directores" de las protestas de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona contra la detención de altos cargos de la Generalitat de Cataluña.

En este sentido, ha subrayado que en un Estado de Derecho es la judicatura la que debe determinar si se ha cometido un delito y qué medidas cautelares se deben adoptar, y ha rechazado que los políticos hagan de "comentaristas de las sentencias" o aboguen por que "el Código Penal no se aplique".

CIUDADANOS NO QUIERE "INJERENCIAS" EN LA JUSTICIA

El líder de la formación naranja considera que aquellos que "pretenden que el Código Penal se aplique según cómo te llamas o qué ideología tienes" están cayendo en "la presión o el chantaje político". "Nosotros no queremos injerencias en la Justicia con la corrupción pero tampoco con la sedición; simplemente defendemos la independencia del poder judicial" para que pueda "tomar decisiones en libertad", ha manifestado.

Rivera ha recordado que en España nadie está exento de cumplir las leyes y que quienes hayan cometido delitos tendrán que pagar por ello. Por eso, ha pedido que no se convierta en "héroes" a estas personas, ya que los que merecen ese calificativo son los que, como los jueces, trabajan por la defensa de "los derechos de los catalanes y de todos los españoles" aun estando "coaccionados y presionados".

Por otro lado, ha vuelto a pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que deje de "marear la perdiz" y que ponga en marcha el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones en Cataluña, ya que "aplicar la Constitución no es una opción, es una obligación". A su juicio, instar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que aclare si declaró o no la independencia de Cataluña en el Parlament no servirá para combatir la "hegemonía" del nacionalismo en esa región en las tres últimas décadas.