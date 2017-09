Rivera confía en que no se repita "el bochorno" del 9-N: "No habrá urnas, referéndum ni recuento"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha manifestado su confianza en que no se repita "el bochorno" de la consulta soberanista celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y ha asegurado que el próximo 1 de octubre "no habrá urnas, referéndum ni recuento".

El líder de la formación naranja ha afirmado en declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, que el Gobierno está "en el buen camino" para evitar que se repita lo sucedido el 9-N y que ve "una variante" respecto a la anterior ocasión: que la Fiscalía el 9-N "no apareció". Ahora, la Fiscalía ha ordenado investigar el lugar donde puedan encontrarse las urnas y las papeletas y retirarlas "para evitar el golpe a la democracia".

"A este país le ha costado mucho conseguir una democracia después de 40 años de dictadura. No vamos a dinamitar eso porque se hayan vuelto locos unos señores", ha declarado.

Rivera ha expresado que no quiere "perder la esperanza" de que haya nacionalistas que no estén a favor de "saltarse la ley" --en referencia a la moción de censura anunciada por la líder de Cs y de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, contra el presidente catalán, Carles Puigdemont-- y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "liquidar" el Estatuto.

Además, ha criticado al presidente de la Generalitat por enviar una carta "coaccionando" a los alcaldes porque, "si contestan o si no", son "señalados". Según Rivera, la estrategia del Gobierno catalán de "estás conmigo o contra mí" genera "inquietud" y una "división" que se plasma en el Parlament. "Hay gente que no está votando para no cometer delitos", ha dicho.