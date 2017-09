Rivera dice que sólo apoyará la comparecencia de Rajoy por Cataluña si es para apoyar al Gobierno, no para un "show"

EUROPA PRESS

Ha pedido no "perder el tiempo" en llamar a no participar en el 1-O porque está suspendido por el TC y su resultado "no tendrá validez"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado este miércoles que su partido sólo apoyará la petición de comparecencia del president Mariano Rajoy anunciada por Unidos Podemos si su objetivo es apoyar la actuación del Gobierno, el Poder Judicial y los funcionarios frente al desafío secesionista. "Si es para apoyar a Puigdemont, para hacer actos con él o para saltarse la ley, no. Lo que no vamos a hacer es un show", ha apuntado.

En los pasillos del Congreso, Rivera ha señalado que el grupo confederal reclama la presencia en la Cámara Baja de Rajoy para hablar sobre Cataluña porque los de Pablo Iglesias "no tienen claro" lo que quieren para España ni para Cataluña.

A su juicio, Podemos tiene un "problema" y es que su líder quiere gobernar España pero a la vez defiende "el golpe a la democracia" que los independentistas están tratando de dar en Cataluña, y ha advertido de que "las contradicciones" de la formación morada "no puede ser un problema para el resto de España".

Frente a la propuesta de Unidos Podemos, lanzada este miércoles en la sesión de control al Gobierno por el portavoz de En Comú, Xavier Domènech, Rivera ha hecho hincapié en la proposición no de ley que Ciudadanos llevará el próximo martes en el pleno de la Cámara y que él mismo defenderá.

LOS ESPAÑOLES DEBEN SABER "DÓNDE ESTÁ CADA UNO"

Una iniciativa, ha recordado, que lo que busca es que haya una resolución "nítida" de Poder Legislativo de apoyo a los poderes Ejecutivo y Judicial en Cataluña. Y es que, en su opinión, es importante que los líderes de las diferentes fuerzas parlamentarias se "mojen" en ese debate parlamentario y los españoles sepan "dónde esta cada uno".

Rivera ha mostrado su deseo de que esa votación sea "muy amplia" y que Unidos Podemos no intente ponerse del lado de los "separatistas", que es lo que hizo, según ha recordado, en la fallida moción de censura presentada contra Mariano Rajoy.

Preguntado sobre si teme que las multinacionales se vayan de Cataluña si el referéndum sigue adelante, Rivera ha respondido que "eso no va a pasar porque no va a haber ni referéndum ni independencia".

Rivera ha pedido no "perder mucho tiempo" en hablar "de lo que no puede pasar" ni en hacer llamamientos, como ha hecho Rajoy, para que los catalanes no vayan a votar. Según ha remarcado, el referéndum es un acto ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional y no se puede "dar ningún tipo de validez a lo que ocurra". "Una vez que te saltas la ley, el resultado no vale", ha apostillado.

EL 1-O ES UNA "COARTADA" PARA LA INDEPENDENCIA

El máximo dirigente de Ciudadanos ha insistido una vez más en que el referéndum es una "coartada" del presidente catalán, Carles Puigdemont, para subirse el 3 de octubre a un balcón y declarar la independencia, es decir, una "coartada" para "no aceptar la legalidad democrática y dar un golpe de Estado".

El problema, ha proseguido, es que sus "delirios" y los de los suyos están llevando a todos los catalanes a un "problema". En todo caso, ha advertido de que en un país democrático "no ha ni un solo líder político" puede situarse por encima de la ley.

En este sentido, el líder de la formación naranja ha admitido sorprenderle que quienes se "vanaglorian de cometer delitos, luego se extrañen que les metan querellas, no les permita hacer actos --en referencia al acto en apoyo al referéndum suspendido a la alcaldesa de Madrid-- o le inhabiliten".