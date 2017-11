Rivera anuncia que pueden incluir algún candidato independiente en las listas catalanas

Quiere debates entre los candidatos, donde los independentistas ya no podrán vender la "Arcadia feliz" de la República catalana

"No descartamos que pueda haber alguna incorporación", ha declarado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, tras recordar que en todos los comicios celebrados los tres últimos años, las candidaturas de Cs han llevado también a independientes.

Sin embargo, considera que Podem y Catalunya en Comú han optado por ser "la muleta del separatismo en Cataluña", una posición que cree que gran parte de su electorado no comprende.

Sobre la incorporación de Ramon Espadaler, exconseller de Interior de la Generalitat (con Artur Mas de presidente) y exlíder de Unió, a las listas de los socialistas para los comicios del 21-D, ha dicho que muchos catalanes no van a querer votar a un nacionalista que apoyó el referéndum ilegal de 2014.

Por eso cree que esa decisión puede acabar beneficiando electoralmente a Cs, que intentará "aglutinar a todos esos votantes que no quieren votar a partidos nacionalistas". En su opinión, "hay mucha gente socialista que se siente española", y cree que el discurso del PSC difiere de la postura del PSOE en otras partes de España.

En este punto, Rivera se ha referido a la "curiosa ausencia" del secretario general socialista, Pedro Sánchez, durante la precampaña. "Yo voy a hacer lo contrario, voy a hacer campaña en mi tierra" porque "nos jugamos muchísimo y no está la cosa como para borrarse", ha comentado.

Respecto al PDeCAT, ha indicado que su candidatura es la del "fracaso", compuesta por "fugitivos" de la Justicia que pertenecen a un partido "prácticamente descompuesto". Además, prevé que, al no haber lista conjunta independentista, se vea en las urnas el coste electoral de que la formación de Carles Puigdemont se haya "radicalizado" hasta situarse en el separatismo.

Rivera ha expresado su deseo de que haya debates electorales, "cuantos más, mejor", y que en ellos los candidatos constitucionalistas expliquen "la verdad" de la situación en Cataluña. Así, cree que los independentistas ya no podrán presentar una "Arcadia feliz" y afirmar que las empresas y los bancos no se irán de Cataluña, "porque ya se han ido", o que la UE les apoyará, porque no lo ha hecho.