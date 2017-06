El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que salga del "bucle" porque ya no está en 2016 y ha exhortado a los diputados socialistas a demostrar en el Congreso su voluntad de impulsar cambios en España.

"Pedro Sánchez está en el bucle todavía, le escuchas hablar y parece que está en 2016", ha declarado durante una reunión de su grupo parlamentario, donde ha advertido al nuevo líder socialista de que "los españoles no se merecen más bloqueo" y que el momento del "no es no" ya pasó. "Ahora es sí a los españoles, sí a las reformas y sí a la legislatura", ha concluido.