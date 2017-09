Rivera asegura que Sánchez ya no quiere mejorar la Constitución, sino "pactar con Puigdemont y Junqueras"

EUROPA PRESS

Lamenta que el PSC haya tomado el PSOE y avisa de que hacer ahora cálculos electorales es un error

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este miércoles que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya no quiere "mejorar" la Constitución sino que su intención es "pactar" con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de su vicepresidente, Oriol Junqueras. "El PSOE se ha puesto en manos de un partido nacionalista que tiene dentro, el PSC", ha lamentado el líder naranja.

Estos son los motivos por los que, en su opinión, la dirección del PSOE decidió que sus diputados votaran este martes en contra de la iniciativa de Ciudadanos que daba apoyo al Gobierno en su estrategia para frenar el referéndum independentista del 1 de octubre.

Rivera ha defendido su proposición no de ley: "Apoyar a un gobierno democrático y defender la ley cuando hay un golpe a la democracia nunca es un error", ha dicho, replicando al portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, quien también ha cuestionado la oportunidad el texto de los naranjas. La resolución fue respaldada por el PP, pero no salió adelante por el 'no' de PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas e independentistas.

Para el líder de Ciudadanos, lo que sucedió el martes fue que el PSOE trasladó al hemiciclo sus "problemas internos" como, a su juicio, demuestra también que cuatro socialistas se abstuvieran en la votación, rompiendo la disciplina de voto, aunque sólo uno de ellos, la vallisoletana Soraya Rodríguez, admitió haber votado en conciencia.

"NO ES NUESTRO PROBLEMA"

"El PSC ha tomado la riendas del PSOE", ha enfatizado Rivera, denunciando que un partido que "quiere gobernar España" se haya echado en manos de una formación "nacionalista" y que pretenda "condicionar" la política nacional con sus divisiones internas. "Ese no es nuestro problema, no es mi culpa que ahora quien marque la línea territorial del PSOE sean (Miquel) Iceta o (Meritxell) Batet", ha indicado.

"Los problemas internos del PSOE no puede contaminar la política nacional", ha insistido, convencido de que hay socialistas que no entienden el empeño que, desde su punto de vista, tiene la dirección del partido de "azotar" al Gobierno en un momento como este en lugar de apoyarle.

Para Rivera, esa actitud es "preocupante" y tiene su origen en la coyuntura preelectoral que vive Cataluña. "Se equivoca quien hace cálculos para después del 1 de octubre", ha avisado, incidiendo en que lo que hay que hacer primero es "parar el golpe a la democracia".

En este contexto, ha desvelado que durante la negociación que abrió el martes con el PSOE sobre su proposición no de ley ofreció a los socialistas incluir un punto que reprodujera el pacto que ambos partidos alcanzaron sobre la reforma de la Constitución, pero que los de Sánchez se empeñaron en mantener su propuesta de que el Congreso apostara por una salida dialogada al conflicto catalán.

"NO VOY A COMULGAR CON RUEDAS DE MOLINO"

"No se puede dialogar con dice que la Constitución es papel mojado. El PSOE quiere dialogar y pactar con Puigdemont, pero nosotros creemos que no hay legitimidad para pactar nada hasta que no haya elecciones. ¿Qué quiere pactar Sánchez con quien se ha declarado insumiso a la Constitución?", se ha preguntado.

"El PSOE dijo que no quería una reforma constitucional, que quería un pacto con Puigdemont, y yo no voy a comulgar con ruedas de molino porque al PSC ya le conozco. El PSOE ya no está en mejorar la Constitución, está en pactar no sé qué cosa con Puigdemont y Junqueras", ha alertado Rivera.