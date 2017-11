Rivera afirma que Puigdemont tiene que dar la cara ante la justicia y que en España "no hay presos políticos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado este viernes que el expresidente catalán Carles Puigdemont tiene que regresar a España y dar la cara ante la justicia, mientras ha querido dejar claro que en este país no hay "presos políticos", sino políticos "presos" que cometen delitos como malversación de fondos o rebelión.

Tras criticar la actitud que está teniendo Podemos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante las medidas contra los exmiembros del Gobierno catalán, ha señalado que los jueces son independientes y tienen que hacer su trabajo y los políticos "no nos dedicamos a decirles a los jueces" lo que tienen que decir o no. "Ada Colau pretende decirle a los jueces lo que tienen qué hacer y qué delitos están vigentes y cuáles no y yo no comparto esa filosofía política", ha apuntado.