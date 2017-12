Rivera reprocha a Puigdemont que ataque a Europa "en el corazón de la Unión Europea"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que ataque a Europa en Bruselas, "el corazón de la Unión Europea", en alusión a las críticas del catalán este jueves al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a las instituciones europeas por tener "dos varas de medir" y "animar a Rajoy en su represión".

"En democracia cuentan los votos, no las manifestaciones", ha añadido Rivera en referencia a la multitudinaria manifestación celebrada este jueves en Bruselas, donde unas 45.000 personas han apoyado el proceso independentista en Cataluña y la liberación de los "presos políticos" encarcelados, una marcha que ha finalizado con la intervención de Puigdemont.

Además, Rivera ha reprochado al expresident de la Generalitat su estancia en Bélgica. "La mayoría de los catalanes no pueden huir como Puigdemont. Huir no es épico, es de cobardes. Y héroes no son ellos, somos los que hemos soportado durante 35 años a estos señores. Y su hipotético exilio es una huida de la justicia española", en opinión del presidente de Ciudadanos.