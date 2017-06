Llama "incompetente" al líder de Podemos y le avisa de que no podrá gobernar España porque no tiene "un proyecto de país"

"¿No será usted la persona útil que han encontrado Puigdemont, Junqueras y Batasuna para demoler este país?", le ha preguntado Rivera en el Pleno del Congreso durante el debate de la moción presentada por Unidos Podemos, donde ha subrayado que Iglesias "no puede ser presidente del Gobierno si no se compromete a defender la convivencia, la igualdad y la unión" de todos los españoles.

El presidente de Ciudadanos ha rechazado la moción de censura argumentando que Iglesias es el líder político peor valorado por los españoles, que no genera consenso parlamentario y que plantea un modelo económico y social "obsoleto". En este contexto, ha apuntado que de las "once medidas estrella" que expuso en su discurso de este martes en el hemiciclo, siete ya han empezado la tramitación parlamentaria.

"Si no negocias, no llegas a acuerdos y no sumas, no consigues nada", ha espetado al candidato de la moción de censura, advirtiéndole de que frente al Ejecutivo de Rajoy no es útil "dar vueltas con un bus y poner pegatinas".