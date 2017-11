Rivera se enzarza a cuenta del Cupo vasco con el Gobierno y el PP, que le acusan de "oportunismo" y de "dar bandazos"

Las leyes del Concierto Económico con el país Vasco y la liquidación del Cupo Vasco ha enfrentado este jueves en el Congreso al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que le han acusado de "oportunismo" y de "dar bandazos".

A su juicio, el presidente de Ciudadanos ha hablado de una manera que "no es propia de un líder político que tiene aspiraciones máximas en un país". Montoro ha afirmado que "ciertos calificativos y ciertos enfrentamientos entre ciudadanos sobran", sobre todo dada la situación en Cataluña y la importancia de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Rivera ha replicado que el ministro tampoco está "en condiciones de dar muchas lecciones de cómo hay que hablar y respetar a los ciudadanos", y le ha recordado que fue reprobado por el Congreso. En su opinión, son el Gobierno y el PP los que "siguen con el insulto", pero ha agregado que eso no hará que deje de defender sus ideas.

Según ha apuntado, no se puede decir a los independentistas en Cataluña que la Constitución hay que cumplirla en su integridad, y luego "votar en contra a la parte del Concierto Económico vasco". Asimismo, ha dicho a Rivera que su partido abogó primero por que "no se aplicase en ningún caso el artículo 155 de la Constitución" en Cataluña para después "salir corriendo a pedirlo como si no hubiera un mañana.