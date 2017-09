Revilla y PSOE ratifican el pacto de gobierno en Cantabria con la vista puesta en los presupuestos

El cese de Ramón Ruiz y el nombramiento de Fernández Mañanes se aprobarán este miércoles en un Consejo de Gobierno extraordinario

"Sin presupuesto no hay nada", ha enfatizado Revilla, que ha justificado su prisa en la elaboración de los presupuestos en que no sólo deberán negociarlos los socios de la coalición sino también pasar por "una negociación complicada" con los partidos de la oposición para que salgan adelante.

En este sentido, Revilla ha apelado a que los miembros del Gobierno se dediquen "en cuerpo y alma" a elaborar el presupuesto. "Lo demás es secundario", ha enfatizado, y ha lanzado una advertencia: "yo no gobierno si no hay presupuesto". "Me voy si no hay presupuesto", ha apostillado.