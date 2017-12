Reguant (CUP) subraya la "potencia de la unilateralidad" y espera contar con ERC

La exdiputada en el Parlament y concejal de Barcelona Eulàlia Reguant ha subrayado este sábado la "potencia de la unilateralidad", y ha confiado en que ERC se sume al día siguiente de las elecciones catalanas.

En un acto en Blanes ante un centenar de personas, ha asegurado que "quien niega la potencia de la unilateralidad es que no quiere ver el auténtico carácter antidemocrático del Estado" y que quienes dudan ahora del camino recorrido renuncian a la mayor revolución.

Espera que ERC recupere tras los comicios el camino que han hecho junto a ellos y la defensa de los derechos de forma autoorganizada por la vía unilateral, y ha sostenido que dialogando con el Estado "no se llega a ningún sitio".

Ha añadido que el Estado no tiene respuesta porque no tiene ninguna política que no sea "la violencia y reprimir", y ha apelado a seguir el camino emprendido con el referéndum del 1 de octubre.