Estos son los 27 senadores que decidirán sobre la aplicación del 155 en Cataluña

Los grupos parlamentarios han cumplido este lunes con el requisito de registrar a los 27 senadores que formarán la comisión del Senado que debatirá la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que comenzará a trabajar este martes, a la una de la tarde.

Por el PP, los 15 representantes serán el presidente del Senado, Pío García-Escudero , a quien su partido presentará además para que presida la comisión, y el vicepresidente primero, Pedro Sanz , ex presidente además de La Rioja; junto a ellos estarán el portavoz del Grupo, José Manuel Barreiro , y Javier Arenas , Tomás Burgos y Rosa Vindel (miembros de la dirección del Grupo), Alberto Fabra (ex presidente de al Generlitat Valenciana), Xavier García Albiol (líder del PP catalán y diputado en el Parlament).

También estarán Juan José Imbroda (presidente de Melilla y de la Comisión General de Comunidades Autónomas), Jesús Labrador (vicepresidente de la Comisión Constitucional), María Dolores López (vicepresidenta Comisión General de CCAA), Juan José Lucas (ex presidente de Castilla y León, exministro y presidente de la Comisión Constitucional), Joaquín Ramírez (portavoz Comisión Constitucional), Luisa Fernanda Rudi (ex presidenta de Aragón), y Clara Isabel San Damián (portavoz Comisión General).

Por el PSOE, encabezará la delegación de seis miembros el portavoz en el Senado, Ander Gil , junto al resto de la dirección del grupo, Luisa Carcedo , Francisco Menacho y Begoña Nasarre , así como por Óscar López (ex secretario de Organización del PSOE y miembro de la Comisión General) y el senador vasco Tontxu Rodríguez (portavoz de Justicia y viceportavoz en la Constitucional). El PSOE no ha incluido a ninguno de los ex presidentes autonómicos con escaño en el Senado, tampoco José Montilla .