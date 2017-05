El juez del caso de Rato descarta que blanqueara de capitales como apuntó la UCO en su último informe

El magistrado archiva provisionalmente esta parte de la investigación al entender que las sospechas de la UCO carecen de "sustento básico"

"No está acreditado que los nombramientos fuesen de la exclusiva potestad del investigado sino que estaban, en muchos casos, sujetos a una aprobación examinada tanto en las correspondientes empresas como en el Consejo de Ministros", reza el escrito en el que se insiste que ha quedado patente que no eran "exclusiva competencia" del exdirector gerente del FMI.

CENSURA QUE LA ONIF NO PRECISE QUÉ CUOTA TRIBUTARIA DEFRAUDÓ CADA AÑO

Y respecto a la comisión de delito fiscal al que apuntó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria el juez concluye que los hechos denunciados no señalan qué cuota tributaria concreta relativa a qué ejercicio fiscal ha sido objeto de blanqueo por lo que al no estar individualizadas dichas cuotas, "difícilmente" se puede hablar de "supuestas operaciones de blanqueo".

A raíz de ese informe conocido el mes de abril, la Fiscalía Anticorrupción pidió al magistrado encargado de la investigación que le volviera a citar por la posible comisión de estos delitos. Sin embargo, el magistrado aún no se había pronunciado al respecto, y al archivar esta parte no le ha citado por los delitos de blanqueo que le atribuía el informe de la UCO. No obstante, el exministro popular ha declarado hasta un total de cuatro veces por el resto de la causa que se investiga en este juzgado.