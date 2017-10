Rajoy sitúa como únicos responsables a los que han violado la ley: "Hemos cumplido con nuestra obligación"

Asegura que "hoy" no ha habido referéndum de autodeterminación en Cataluña y que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer

Por todo ello, ha culpado exclusivamente al Gobierno catalán y sus aliados de lo sucedido este domingo. "Quiero dejar meridianamente claro que los responsables de estos hechos, de los que nos han traído hasta aquí, son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y al ruptura de la convivencia. No busquen más culpables, no los hay", ha enfatizado.

Y en este punto, ha dicho que no va a cerrar "ninguna puerta" porque "nunca lo ha hecho" y "siempre" ha ofrecido diálogo "honesto y sincero" pero "dentro de la ley y en el marco de la democracia". A su entender, no pueden permitir que la voluntad de concordia de los últimos 40 años se sustituyan por el "chantaje de unos pocos a toda una nación".

"Han tenido muchas oportunidades de abandonar su empeño ilegal y no han querido. Yo lo he intentado y no nos han escuchado y tenían todos los motivos para renunciar a su sinrazón y no han querido hacerlo. Esperemos que lo hagan ahora y no se empecinen en el error", ha dicho, para añadir que ese camino "no conduce a ninguna parte".