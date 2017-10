Rajoy dice que "la realidad ha desmontado la independencia de cuento de hadas", que "no es pacífica, ni gratuita"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este miércoles ante el pleno del Congreso que la realidad ha desmontado "el mito" de una independencia catalana "de cuento de hadas", puesto que ahora todo el mundo sabe que no será pacífica, ni gratuita ni reconocida por nadie.

"La implacable realidad ha desmontado de un plumazo todas las falsedades en las que se ha cimentado el mito de una independencia de cuentos de hadas: No es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes, y muy elevados", ha dicho.