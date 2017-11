Rajoy no es partidario de una reforma constitucional porque el Estado autonómico "ha funcionado razonablemente bien"

No estudia dar un cupo a Cataluña: "Es un tema de voluntad y lealtad no de si yo le doy, le dejo de dar o se lo quito a otro", defiende

Yo nunca he sido partidario de hacer reformas de la Constitución, salvo que tengamos muy claro para qué hay que hacerlas", ha recalcado. Asimismo, ha avisado de que él "no puede aceptar que la voluntad de una minoría se imponga sobre la de una mayoría", tras ser preguntado sobre la posibilidad de que se configure un encaje constitucional "más cómodo" para Cataluña. "

Aunque ha expresado que él "está dispuesto a escuchar y a hablar" con todos las fuerzas políticas en el marco de la comisión del Congreso para la reforma de la Carta Magna, pero no lo está "a ir contra la unidad, contra la soberanía y la igualdad de los españoles". "De ninguna manera", ha incidido.

Rajoy ha defendido el modelo "descentralizado" que se configuró en 1978 con el objetivo de que todos los territorios estuviesen cómodos. Y ha recordado que, en ese momento, se logró fijar "unas reglas de juego" a pesar de que algunos "no querían autonomías" y "querían ir lejos".

Preguntado si sería partidario de estudiar la posibilidad de conceder un cupo a Cataluña al estilo del navarro y el vasco, Rajoy ha dicho que no y ha afirmado que en la comisión de la Cámara baja se va a revisar el modelo de financiación autonómica para "corregir cosas si no están bien".

"El tema más importante no es que yo le doy, o le dejo de dar o se lo quite a otro, sino que es un tema de voluntad política fundamentalmente y de lealtad institucional", ha concluido sobre este asuntos, añadiendo que los procesos soberanistas "no son propios del siglo XXI".