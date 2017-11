Rajoy espera que las elecciones en Cataluña "abran una nueva etapa de normalidad y convivencia”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, espera que se registre "una participación masiva" en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, primer paso necesario para recuperar la "normalidad" en esa comunidad, donde la crisis política está teniendo consecuencias sobre la economía que ha calificado de "preocupantes" y que se están notando ya en el empleo, el turismo y el mercado inmobiliario.

Robles le ha señalado el apoyo del PSOE al Ejecutivo en la convocatoria de elecciones porque están en contra con lo ocurrido en Cataluña desde el pasado 6 y 7 de septiembre. No obstante, ha advertido a Rajoy de que “con las elecciones no se resuelven los problemas de Cataluña. Por eso, el PSOE apuesta por el diálogo y por el pacto por la convivencia. No queremos políticas de bloque. Es el momento de la política y de echar puentes”.