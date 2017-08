Rajoy critica que lo obliguen a declarar sobre la financiación del PP: "ya he tenido 52 intervenciones"

"Me he sometido siempre ante esta Cámara, participo en toda suerte de debates y atiendo todas las cuestiones que me plantean --ha afirmado--. Otra cosa es que no les guste lo que hago y desdeñen las explicaciones y que pretenden que admita mansamente sus imputaciones y que, en consecuencia, pague la pena que ustedes mismos establecen, que consisten en abandonar el gobierno. Pero no lo puedo aceptar. No es así como funcionan las cosas".