Rajoy acepta estudiar la moción de censura a Puigdemont de Cs

Rivera ve importante una foto conjunta con Rajoy y Sánchez frente al reto secesionista, pero deja caer que el líder socialista no quiere

MADRID, 7 (EUROPA PRESS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, va a pedir al PP catalán que estudie la moción de censura contra Carles Puigdemont que ha planteado la líder del partido naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, y ha añadido que es el momento de buscar los apoyos que le faltan a la oposición en las filas parlamentarias del independentismo.

Rajoy ha recibido a Rivera esta tarde en el Palacio de la Moncloa para repasar la situación en Cataluña, al igual que esta mañana se ha reunido con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El dirigente de Ciudadanos ha reiterado su apoyo al Gobierno en todos los pasos que se está dando y se ha mostrado seguro de que no se repetirá un 9-N el próximo uno de octubre, que no habrá urnas y colas de votación.

"El Estado de Derecho va a actuar de manera proporcionada y firme, con tranquilidad, serenidad y estrategia para vencer en la batalla final, que se llama democracia", ha proclamado Rivera en rueda de prensa tras el encuentro. A su juicio, la gran diferencia entre este proceso y el que se siguió en 2014 es la actuación de la Fiscalía, que esta vez está tomando medidas contra la organización del referéndum. Hace tres años "no movió ficha", ha lamentado, pero en esta ocasión su intervención es "nítida".

Abert Rivera ha asegurado que ha comentado con Rajoy todas las posibilidades legales que se abren frente a lo que está ocurriendo pero no ha querido dar información sobre cuáles piensa emplear el Gobierno. Ha afirmado que el Ejecutivo no va a "descartar ninguna", pero no ha querido "especular" cuál será la siguiente que se utilice.

"Le he visto convencido al presidente de que esta batalla democrática no se puede perder. Le pido que evitemos otros 9 de noviembre y que el 3 de octubre el señor Puigdemont no siga con esta patraña de subirse a un balcón y proclamar la independencia", ha subrayado.

LA FOTO DE LA UNIDAD

El presidente de Ciudadanos ha subrayado el momento excepcional que atraviesa Cataluña y la importancia de que los partidos constitucionalistas permanezcan unidos junto al Gobierno. Al respeto, ha dicho que ve "muy necesaria" una foto junto a Rajoy y Pedro Sánchez que resuma el consenso entre los tres partidos frente al reto secesionista y ha asegurado que él está dispuesto a hacerla y el Gobierno "tampoco tendría inconveniente", sugiriendo así que es el secretario general del PSOE el que de momento no ha aceptado la idea.

Con respecto a la moción de censura, Rivera ha insistido en la necesidad de presentarla y en que lo hagan de forma conjunta los partidos de la oposición. Según sus cuentas, faltarían siete votos para llegar a la mayoría y sacarla adelante, por lo que ha apostado por buscar fugas en la bancada independentista. "Hay consellers que se han bajado del carro. Hay que intentarlo hasta el último minuto", ha dicho.

CONFIANZA EN LOS FUNCIONARIOS CATALANES

Rivera ha explicado que en las últimas horas han ocurrido cosas que no pensó llegar a ver, especialmente en el Parlament. Ha subrayado la gravedad que a su juicio tiene la carta que Puigdemont ha enviado a los alcaldes reclamándoles lugares de votación para el 1 de octubre y les ha dicho a los que no sean independentistas que no tienen ni que contestar.

"Toca proteger y ayudar a los funcionarios", ha añadido, y se ha mostrado convencido de que la mayoría de ellos se mantendrá dentro de la legalidad. También los Mossos d'Esquadra, de los que ha dicho que se deben al cumplimiento de la ley, "de la oposición que ganaron y del sueldo que cobran".

Este cuerpo actúa como policía judicial cuando se le requiere, ha recordado Rivera, así lo ha hecho ya en el pasado. Por ejemplo, en la consulta del 9 de noviembre.