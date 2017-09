Rajoy defiende el recurso contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales porque puede atribuir delitos penales

PNV pide al Gobierno que reconozca a estas víctimas si cree que es suya la competencia y precisa: el proceso administrativo se para si hay uno penal

Mariano Rajoy le ha recordado que el Gobierno "no rehúsa llegar a acuerdos" pero ha señalado que para evitar tener que llegar a recurrir la norma, el asunto fue debatido en la Comisión bilateral de Euskadi con el Estado, pero no se llegó a un acuerdo.

Tras este explicación, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que el recurso no es contra toda la norma sino contra algunos artículos y, en concreto, contra la inclusión en dicha ley de una "Comisión de Valoración", que se crea como órgano administrativo colegiado para tramitar el procedimiento y reconocer a las víctimas. A este órgano, ha dicho Rajoy, se le dota de funciones de instrucción e investigación y ha precisado que cuando se determina que hay víctimas también se establece que hay un culpable. Este hecho, ha precisado Rajoy, le compete a la jurisdicción penal por que los delitos que han provocado las víctimas corresponden al Código Penal.

El presidente entiende que la creación de esta Comisión de Valoración y sus funciones pueden afectar al contenido esencial de derechos fundamentales, ya que una comisión administrativa no puede declarar culpable a alguien. Esto, ha dicho Rajoy, afecta a la presunción de inocencia, al derecho a un juez predeterminado por la ley y excede las competencias de una comisión administrativa.

"Es el tribunal el que tiene que condenar al funcionario y no una comisión administrativa", ha exclamado el presidente para dejar claro que este es el motivo por el que se ha presentado el recurso y por el que piensa que quienes están equivocados son quienes han aprobado esa ley en el Parlamento vasco.

Bildarratz, que también ha señalado a Rajoy que se equivoca cuando afirma que el recurso ha sido presentado "solo contra unos artículos", ha enumerado varias leyes que subrayan la prioridad de dar atención a las víctimas, como la resolución 60/147 de Naciones Unidas, que recoge que la víctima será reconocida con independencia de si el autor ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado; el artículo 2 del Convenio Europeo sobre indemnización a víctimas, que dice que la reparación se concederá incluso si el autor no puede ser perseguido o castigado; o tratados y acuerdos internacionales de víctimas, que estiman que el proceso administrativo es posible sin necesidad de una sentencia judicial.

No obstante, Mariano Rajoy se ha mostrado "dispuesto" a hablar personalmente con el senador del PNV sobre este asunto. Pero ha vuelto a reiterar que "cuando hay tantos derechos que proteger" no tiene más remedio que "recurrir al TC" para saber si la norma se ajusta a derecho o no.