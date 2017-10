Rajoy defiende no haber debatido sobre Cataluña en la cumbre por ser "asunto nacional" aunque "todos" le han apoyado

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este viernes que no se haya debatido sobre la crisis catalana durante la cumbre europea por ser "un asunto nacional" y porque "no figuraba en el orden del día", aunque ha asegurado que "todos" los líderes europeos han apoyado la posición del Ejecutivo español.

"Este asunto no figuraba en el orden del día. Y yo estoy de acuerdo que no figure, porque es un asunto nacional. Este es un asunto de España" y "por tanto no tiene por qué debatirse", ha explicado en rueda de prensa el jefe del Ejecutivo español, al ser preguntado por qué no aprovechó la cumbre para explicar la situación en Cataluña cuando se le invitó a tomar la palabra durante la cena de este jueves, algo que declinó, según han explicado fuentes diplomáticas a Europa Press.