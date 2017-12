Rajoy entra en campaña este viernes en Lleida para intentar ser claves en un futuro Govern

Arropará a Albiol en al menos tres mítines tras desvelar éste que prefería un 155 más duro

Entre los mensajes que el candidato popular ha lanzado estos días --además de lamentar que el 155 no hubiese sido más dilatado en el tiempo-- es que el clima político actual no es el más propicio para emprender una reforma de la Constitución, aunque no se ha cerrado a estudiarla.