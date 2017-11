Mariano Rajoy: "La reforma de la Constitución no puede ser un premio para los que han pretendido liquidarla"

Rajoy , en una entrevista realizada por Pedro Piqueras, ha indicado que antes de abordar esa posible reforma de la Carta Magna “vamos a hablar de los contenidos. Debemos ir más allá, es lo que tenemos que hacer”. A pesar de ello, y del compromiso que adquirió con Pedro Sánchez de realizar ese posible cambio, ha asegurado que “vamos a hablar de contenidos, no estaba entre mis prioridades, creo que hay cosas más importantes y urgentes pero no me niego a hablar si esto sirve para resolver problemas”.

“Lo escuché. No debo enfadarme en público, voy a mantener la calma”, han sido las primeras palabras tras volver a escuchar las declaraciones de Rovira. “Es una vergüenza que se pueda llegar a esos niveles en la política y en la vida misma”. Y aunque ha relatado que “no me he planteado poner una querella. Es una mentira, una falsedad, el Gobierno no ha amenazado a nadie y si ha amenazado a alguien que diga quién ha sido, que se atreva a decir de dónde saca ella esa información”.